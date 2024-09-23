كواليس مستجدات موقعة السوبر الإفريقي.. هل يرافق أحمد فتوح بعثة الزمالك؟.. مفاجآت في قائمتي الأحمر والأبيض.. موعد سفر الفريقين إلى السعودية.. والأهلي يتفوق تاريخيًا

لا صوت يعلو فوق المواجهة المرتقبة والهامة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

ويفاضل المدرب السويسري بين الثنائي الدفاعي الجديد يوسف أيمن والمغربي أشرف داري العائد من إصابة في الكاحل لاختيار أحدهما ضمن قائمة مباراة السوبر الإفريقي التي تضم 20 لاعبا فقط..



وقرر الجهاز الفني استبعاد الوافد الجديد لاعب الوسط عمر الساعي من قائمة كأس السوبر الأفريقي والاعتماد على العناصر التي تواجدت في القائمة في المواجهة الأخيرة مع جورماهيا.

فيما بدأ أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المشاركة مع فريقه فى التدريبات الجماعية، بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية حادث السير، ليتساءل البعض عن أحقية مشاركة اللاعب فى مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى.

وكشف مصدر، أن أحمد فتوح لا يحق له المشاركة مع الزمالك فى السوبر الأفريقي، خاصة أنه تم إرسال قائمة المباراة يوم 12 سبتمبر الجارى، ولم يدرج بها اسم فتوح، نظرًا لعدم إخلاء سبيله حينها، الأمر الذى يجعله خارج حسابات الجهاز الفنى فى لقاء السوبر الأفريقي.



فى الوقت ذاته، كشف مصدر مطلع بـ نادى الزمالك، أنه تم استخراج تأشيرة السفر لفتوح ليرافق البعثة إلى السعودية لمواجهة الأهلى، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن سفر فتوح من عدمه مع البعثة رغم استخراج تأشيرة السفر.

وأوضح المصدر أنه يحق للزمالك إجراء تعديل على قائمة مباراة السوبر، ولكن فى حال تعرض أى لاعب من اللاعبين المقيدين للإصابة، وحينها يتم تقديم تقرير طبى واستبداله بلاعب آخر.

موعد سفر الأهلي والزمالك للرياض

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مرانًا صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصرًا إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

بينما تطير بعثة الزمالك إلى السعودية، عصر الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي، واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على سفر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة من أجل توفير الراحة وتفادى إجهاد اللاعبين قبل المباراة المصيرية أمام المارد الأحمر.



ويترأس حسين لبيب رئيس الزمالك بعثة فريق القلعة البيضاء فى السوبر، بينما يترأس محمد الغزاوى عضو مجلس إدارة الأهلى بعثة الفريق الأحمر فى السوبر.

قائمة الأهلي والزمالك المنتظرة للسوبر الإفريقي

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن قائمة مبدئية أرسلها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إلى الاتحاد الإفريقي «كاف»، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، عمر جابر، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمد شحاتة، محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، كونراد ميشالاك، محمود عبدالرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر فرج، مصطفى شلبي



فيما اختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 20 لاعبًا من قائمة الفريق الأفريقية للمشاركة في لقاء السوبر الأفريقي كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

في خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال عبد الواحد – أكرم توفيق – محمد هاني – يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – رضا سليم.

في خط الهجوم: بيرسي تاو – محمود كهربا – وسام أبو علي.



الأهلي يتفوق على الزمالك في الفوز بالسوبر الإفريقي

وستكون هذه المواجهة الثانية، التي تجمع بين الفريقين في نهائي السوبر الافريقي، بعد مباراة نهائي 1994، الذي جمعت بينهما وانتهت بنتيجة هدف دون مقابل لصالح الزمالك.

ويزخر تاريخ الفريقين بالعديد من البطولات على الصعيد الأفريقي، وبشكل خاص كأس السوبر الأفريقي.

ويعد الأهلي، هو أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي، برصيد 8 ألقاب في البطولة، أعوام "2001-2002، 2005-2006، 2006-2007، 2008-2009، 2012-2013، 2013-2014، 2020- 2021، 2021-2022".

ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني، بقائمة أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي، برصيد 4 ألقاب، أعوام "1993-1994، 1996-1997، 2002-2003، 2019-2020".