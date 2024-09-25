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اقتصاد

حظر استخدام السيارات الكهربائية والبرمجيات والأجهزة الصينية في أمريكا

السيارات الكهربائية،
السيارات الكهربائية، فيتو

تخطط إدارة بايدن لحظر بيع السيارات الكهربائية المصنعة في الصين البيع في أمريكا، بالإضافة إلى حظر استخدام البرمجيات والأجهزة الصينية في المركبات المتصلة والذاتية القيادة المتوفرة في الولايات المتحدة.

وأكدت إدارة بايدن، حظر استيراد وبيع المركبات من الصين التي تحتوي على برامج أجهزة اتصالات محددة ونظام قيادة آلي، ويشعر المنظمون بالقلق بشأن جمع البيانات من قبل الشركات الصينية عن سائقي السيارات في الولايات المتحدة.

وكان الحظر المحتمل على نطاق واسع على الأوراق لعدة أشهر بعد أن أمر الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق في تقنيات السيارات الصينية في فبراير، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفقا لما قاله  بايدن في ذلك الوقت: “قد تغمر سياسات الصين سوقنا بمركباتها، مما يشكل مخاطر على أمننا القومي، لن أسمح بحدوث ذلك في عهدي”.

ووفق ما نشرته رويترز أن الحظر المقترح قد يتم إعلانه هذا الأسبوع، وأن الحظر سيمتد إلى خصوم آخرين للولايات المتحدة، بما في ذلك روسيا، وفي مايو، أعربت وزيرة التجارة جينا رايموندو عن مخاوف جدية بشأن المركبات في الولايات المتحدة التي تستخدم برامج أو أجهزة صينية، وقالت: “يمكنك أن تتخيل النتيجة الأكثر كارثية من الناحية النظرية إذا كان لديك بضعة ملايين من السيارات على الطريق وتم تعطيل البرنامج.

ويمكن فرض حظر على البرامج المعنية في طراز عام 2027، في حين قد يدخل حظر الأجهزة حيز التنفيذ في يناير 2029 أو لعام 2030، وقالت مجموعة تجارية تمثل أمثال جنرال موتورز وتويوتا وفولكس فاجن وهيونداي، إن الشركات ستحتاج إلى الوقت لإجراء التغييرات اللازمة في البرامج والأجهزة للامتثال لأي حظر.

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