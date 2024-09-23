أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة الفريق المشاركة في مباراة ألافيس، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

‏ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني، غدا الثلاثاء، لاستضافة نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن مواجهات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد أمام ألافيس

ترتيب ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، من أجل ملاحقة غريمه برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

والتقى ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في 38 مباراة بالدوري الإسباني، فاز خلالها الريال في 31 لقاء، وخسر 5 وتعادل الفريقان في مواجهتين.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 100 هدف بشباك ألافيس، بينما الأخير أحرز 26 هدفًا بمرمى المرينجي، ويعتبر كريم بنزيما هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 9 أهداف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لم يخسر أو يتعادل مع ألافيس في الدوري بآخر 5 مباريات، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين.