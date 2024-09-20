كرة اليد، 6 مواجهات قوية اليوم في افتتاح دوري المحترفين

كرة اليد، تنطلق اليوم الجمعة منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة فرق، الأهلي – الزمالك – سبورتنج – البنك الأهلي – الجزيرة – القناة – سموحة – هليوبوليس – الطيران – طلائع الجيش - المعادي – الزهور – أصحاب الجياد – دلفي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الأهلي × دلفي - 4 مساء | صالة الأهلي

الزمالك × المعادي - 6 مساء | صالة الزمالك

سموحة × القناة - 6 مساء

الزهور × الطيران - 6 مساء

الجزيرة × سبورتنج - 8 مساء

أصحاب الجياد × طلائع الجيش - 8 مساء

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة هليوبوليس مع البنك الأهلي، بسبب مشاركة الأخير في منافسات البطولة العربية.

وانتهت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة اليد من كافة الترتيبات اللازمة قبل انطلاق الموسم الجديد، برئاسة سعيد عبد المنعم، وعضوية: أشرف خلاف – هالة زكي – كريم حسين – خالد صالح – مجدي عصمت – كريم حسن، والسكرتارية: عواطف السيد – وائل سلامة.

جدير بالذكر أن الأهلي هو بطل الموسم الماضي من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما توج سبورتنج بلقب كأس مصر.