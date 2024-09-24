الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، منتخب الناشئين يتأهل لنهائي البطولة الأفريقية

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2006، لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في تونس بمشاركة 8 منتخبات أفريقية.

ووصل المنتخب الوطني إلى نهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة (40-15)، في مباراة الدور قبل النهائي.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على منتخب كينيا في الدور ربع النهائي، فيما وصل المنتخب المغربي على حساب نظيره الجزائري.

كارلوس باستور يبحث عن الوجوه الجديدة

وعلى جانب آخر، يحرص الإسباني كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، على حضور مباريات دوري المحترفين التي انطلقت خلال الساعات الماضية، من أجل البحث عن عناصر جديدة لتدعيم صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن كارلوس باستور يحاول البحث عن وجوه جديدة صغيرة في السن من أجل تدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم يناير المقبل.

تأجيل حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

وعلى جانب آخر، كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد الـ"سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من يوم 27 سبتمبر الجارى، عن تأجيل حفل الافتتاح 24 ساعة ليقام السبت 28 من نفس الشهر، بسبب السوبر الأفريقى لكرة القدم المحدد له التاسعة مساءا يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى والزمالك مباريات المونديال الجمعة، حيث يلتقى الأهلى مع جامعة سيدنى والزمالك مع بطل البرازيل.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد منتخب كرة اليد منتخب الناشئين لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد اتحاد كرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، 6 مواجهات قوية في دوري المحترفين اليوم

كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا

كرة اليد، منتخب الناشئين يواجه المغرب في نصف نهائي بطولة أفريقيا

كرة اليد، موعد مباراة مصر وكينيا في ربع نهائي أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

20 جنيها زيادة في جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لـ8 أكتوبر

ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد محملة بمخدرات تقدر بـ1.5 مليار جنيه (صور)

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

هل على محصول الطماطم زكاة؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية