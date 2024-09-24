حزب الله يعلن قصف 3 مستوطنات داخل الأراضي المحتلة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، قصف مستوطنة هجوشريم وغيشر هزيف وكتسرين برشقات صاروخية دفاعا عن لبنان.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن أمين عام حزب الله حسن نصر الله يقود لبنان إلى حافة الهاوية، وذلك على حد تعبيره.

وتابع نتنياهو مزاعمه: "حزب الله يعرض لبنان للخطر وعلى اللبنانيين التحرر منه.. أقول لشعب لبنان إن حربنا ليست معكم وإنما مع حزب الله".

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.



