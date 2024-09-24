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حالة الطقس غدًا الأربعاء 25-9-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 33 نهارًا  و23 درجة  ليلا.

 

حالة الطقس 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس حار نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  24

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة المحسوسة: 31

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى:26
 

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