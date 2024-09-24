محافظ البحيرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في الاستثمار البيئي والمشروعات الخضراء

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمكتبها بديوان عام المحافظة، حيث تأتي الزيارة فى إطار تعزيز الشراكات الدولية وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الأوروبية، واهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم مشروعات التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي

أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن بالغ سعادتها بزيارة السفير والوفد المرافق له، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي مؤكدة أن هذه الزيارة تجسد دعم الاتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية بالمحافظة، لا سيما في مجالات البيئة والبنية التحتية ومعالجة المياه، والتي تُعد من أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين محافظة البحيرة والاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ظل إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، الصحة، والخدمات الأساسية.

تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين

من جانبه، أشاد السفير كريستيان برجر بجهود محافظة البحيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلية في مجالات الاستثمار البيئي والمشروعات الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي ضمن مبادراته في مصر والتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لكافة المشروعات التي تسهم في التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.