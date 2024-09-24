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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 24-9-2024

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا، وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 درجات الحرارة الصغرى والعظمى

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 32

القاهرة: المحسوسة: 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 33

6 أكتوبر المحسوسة:  35

بنها: الصغرى 24 والعظمى  32

بنها المحسوسة: 34

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 29

العلمين الجديدة: المحسوسة: 32

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 32

سيوة: الصغرى 21   والعظمى 32

سيوة: المحسوسة: 34

كاترين الصغرى 14 والعظمى 26

كاترين: المحسوسة: 38

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 30

بورسعيد: المحسوسة: 33

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 32

الزقازيق: المحسوسة: 33

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  33

الاسماعيلية: المحسوسة:  35

السويس: الصغرى 23 والعظمى 32

السويس: المحسوسة: 35

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

الغردقة: المحسوسة: 37

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 33

الفيوم: المحسوسة: 35

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 33

بنى سويف: المحسوسة: 35

المنيا: الصغرى 21 والعظمى 34

المنيا: المحسوسة: 36

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 34

اسيوط: المحسوسة: 36

سوهاج الصغرى  23 والعظمى 35

سوهاج: المحسوسة: 37

الأقصر الصغرى 24  والعظمى 36

الاقصر: المحسوسة: 37

أسوان: الصغرى 26 والعظمى 38

أسوان: المحسوسة: 39 

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