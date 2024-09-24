إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بميدان الرماية
أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بميدان الرماية، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تصادم عدة سيارات قبل ميدان الرماية باتجاه الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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