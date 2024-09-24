الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة يبحث مع فهد بن عبد العزيز آل إبراهيم فرص الاستثمار السعودي في مصر

جانب من لقاء وزير
جانب من لقاء وزير السياحة والآثار

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر هيئة المتحف المصري الكبير، الشيخ فهد بن عبد العزيز آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار وهي إحدى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

مجموعة عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار
 

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال اللقاء زيادة فرص استثمارات المجموعة في مصر وخاصة الفندقية، وهو ما يأتي في ضوء سياسة الدولة المصرية لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية وزيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

الاستثمارات السياحية في مصر 
 

وأكد شريف فتحي حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشتركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ولا سيما في ظل العلاقات المصرية السعودية الوثيقة التي تربط بين البلدين.

كما استعرض الوزير أبرز تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير هيئة المتحف المصري الكبير الشيخ فهد ابن عبد العزيز آل إبراهيم مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

السياحة والآثار تشارك في احتفالية عيد منتصف الخريف الصيني التقليدي

محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي بمعبد دندرة

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بعد تأجيله، الموعد المقترح لبطولة السوبر المصري في الإمارات

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لـ8 أكتوبر

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني

إخلاء سبيل إسلام بحيري بكفالة 20 ألف جنيه

منوعات

المزيد

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة بنك مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل على محصول الطماطم زكاة؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

المزيد
الجريدة الرسمية