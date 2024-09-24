وزير السياحة يبحث مع فهد بن عبد العزيز آل إبراهيم فرص الاستثمار السعودي في مصر

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر هيئة المتحف المصري الكبير، الشيخ فهد بن عبد العزيز آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار وهي إحدى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

مجموعة عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار



واستعرض وزير السياحة والآثار خلال اللقاء زيادة فرص استثمارات المجموعة في مصر وخاصة الفندقية، وهو ما يأتي في ضوء سياسة الدولة المصرية لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية وزيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

الاستثمارات السياحية في مصر



وأكد شريف فتحي حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشتركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ولا سيما في ظل العلاقات المصرية السعودية الوثيقة التي تربط بين البلدين.

كما استعرض الوزير أبرز تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن.

