وزير الخارجية: المياه مسألة وجودية للدولة المصرية ولا يمكن التهاون بشأنها

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الأزمات التي تواجه العالم تحتاج للبحث عن رؤية واضحة لإنقاذ البشرية.

حقوق دول المصب لنهر النيل

وأكد عبد العاطي، أن رؤية القاهرة ركزت على قضية الندرة المائية والأمن المائي لكونها تخص العديد من دول العالم وليس مصر فقط، مشددًا على أهمية إعطائها الاهتمام البالغ، وعدم ترك الأمر لدول المنبع لفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب.

واعتبر خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن المياه مسألة وجودية بالنسبة للدولة المصرية، لا يمكن التهاون بشأنها، خاصة وأنها تمثل أهمية كبيرة للأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه لا يمكن التهاون بحقوق دول المصب لنهر النيل، منوهًا إذا كانت الحصة التي نحن عليها منذ عام 1959 بالكاد تكفي 60% من الاحتياجات السنوية لمصر.

أمريكا تسلم أن مياه النيل مسألة شديدة الأهمية لمصر

وأضاف: أنه لا يمكن التفريط في قطرة واحدة لأن ما نحصل عليه الآن لا يكفي، مؤكدا أن الموقف المصري واضح ونتواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وهي القضية الأولى لمصر، مشيرا إلى أن الوزير الأمريكي بلينكن تحدث عن تسليم الولايات المتحدة أن قضية المياه قضية وجودية لمصر، وأن مياه النيل مسألة شديدة الأهمية لمصر ولا يمكن التهاون بشأنها.

وتابع أن هناك مواقف دولية قوية ونتعاون مع كل الشركاء في المنطقة والاتحاد الأوروبي لإعادة التأكيد على الشواغل المصرية ولابد من أخذها بعين الاعتبار ولا يمكن أن نترك الأمر لأي دولة أن تفعل بمياه النيل ما تشاء، فمياه النيل لجميع الدول المتشاطئة ولا يمكن التهاون في حقوق دول المصب، لأن هذا ما يقوله القانون الدولي وسنظل في حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا الموقف القانوني والمشروع، وأهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله وعدم إحداث أي ضرر لدولتي المصب.

وقال: لابد من عدم ترك هذا الأمر لأهواء دول بعينها سواء كانت دول منبع أن تفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب، وهي قضية وجودية لمصر ودول أخرى، لذلك أكدنا على قضية الأمن المائي والغذائي.