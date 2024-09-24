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محافظ القاهرة يتفقد القافلة التنموية الطبية بالسلام

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد القافلة التنموية الطبية بالسلام
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 تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس القافلة التنموية الطبية الشاملة التى نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس بالمركز الطبى بمدينة أهالينا ١ بحى السلام أول، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".

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وشهدت القافلة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وممثلين عن الأزهر الشريف،  والكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

 

 وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى إطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الصحى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا. 

والقافلة التى يتم تنفيذها بمشروع أهالينا ١ الذي نفذته الدولة بديل المناطق غير الآمنة شهدت اقبالًا كثيفًا من المواطنين تلقوا الخدمة الطبية وحصلوا على الأدوية بالمجان حيث تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والأطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والأنف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية.

وتضمنت القافلة عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة،  وسيارات خدمات مكاتب الصحة المتنقلة التى تقدم التطعيمات، وشهادات المواليد لأول مرة،  وشهادات الوفاة، وتطعيمات المسافرين، كما شاركت وزارة التخطيط فى القافلة بسيارات خدمات مصر التى تقدم خدمات التأمينات الاجتماعية، والشهر العقاري والتوثيق.

 

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