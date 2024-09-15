محافظ القاهرة يشدد على رفع الإشغالات في مصر القديمة
قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحى مصر القديمة والمناطق المحيطة به.
وشملت الجولة متابعة التعديلات المرورية بمنطقة المنيل والتى تمت تزامنًا مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة.
وأكد محافظ القاهرة أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رفع كافة الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على الحى.
رافق المحافظ فى جولته، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد قيادات المحافظة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.