الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يشدد على رفع الإشغالات في مصر القديمة

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
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قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحى مصر القديمة والمناطق المحيطة به.

محافظ القاهرة يتابع حملات إزالة الإشغالات بشوارع حلوان

محافظ القاهرة يتفقد عددا من المنشآت بجامعة حلوان

وشملت الجولة متابعة التعديلات المرورية بمنطقة المنيل والتى تمت تزامنًا مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة.

وأكد محافظ القاهرة أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رفع كافة الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على الحى.

رافق المحافظ فى جولته، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد قيادات المحافظة.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الخط الرابع لمترو الأنفاق محافظ القاهرة منطقة المنيل

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