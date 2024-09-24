تعيين محمد إبراهيم السيسي أمينًا عامًا لمجلس النواب البحريني

أصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (82) لسنة 2024، بتعيين وكيل في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:



المادة الأولى

يُعين راشد محمد بونجمة وكيلًا للوزارة لشئون السلطة التشريعية بوزارة الداخلية.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

راشد محمد بونجمة، فيتو

كما أصدر ملك البحرين مرسوم رقم (83) لسنة 2024، بتعيين أمين عام لـمجلس النواب، وذلك بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعين محمد إبراهيم السيسي البوعينين أمينًا عامًا لمجلس النواب فى درجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



محمد ابراهيم السيسي، فيتو