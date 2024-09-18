مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة

أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدءا من تاريخ 19 سبتمبر 2024.

وكان قد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة، اليوم الأربعاء، بـ50 نقطة أساس إلى 4.75 و5 في المئة، وذلك فى أول خفض له منذ أربع سنوات، وبذلك يتراجع سعر الإقراض القياسى من أعلى مستوى له فى 23 عاما.