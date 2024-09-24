ضبط 32 ديلر مخدرات في حملة أمنية بالوراق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الوراق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 32 قضية شملت القبض على (32) متهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "حشيش، بودر، هيروين، شادو، آيس" – عدد من الأقراص المخدرة – 4 فرد خرطوش – طبنجة – 12 سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.