الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الإسكندرية يكرم أبناء الشهداء تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية يكرم أبناء الشهداء

استقبل الدكتور عربي أبو زيد  مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء عددا من أبناء الشهداء وتكريمهم  تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

قبل موقعة السوبر، المواجهات الإفريقية بين الأهلي والزمالك لا تغيب عنها الأهداف

أبو الغيط أمام قمة المستقبل: مجلس الأمن بشكله وأدائه الحالي لا يلبي طموحاتنا المشتركة

جاء ذلك بحضور جلال عيد مدير عام إدارة شرق التعليمية وقيادات المديرية بالمحافظة.

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكريم الطلاب أبناء الشهداء ومنحهم هدايا تذكارية اعترافا وتقديرا وتأكيدًا على أن ذكرى آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة في ذاكرة الوطن. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تعليم الاسكندرية إنطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

حسام حبيب يعتذر لتامر عاشور: بهزر معاك يا نجم

ندوة حول "أضرار التدخين"، جامعة القناة تحتفي باليوم العالمي للتوعية المجتمعية

قبل موقعة السوبر، المواجهات الإفريقية بين الأهلي والزمالك لا تغيب عنها الأهداف

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

القبض على إسلام بحيري عقب تأييد حبسه 3 سنوات

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، اللينك وموعد الظهور

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

المزيد
الجريدة الرسمية