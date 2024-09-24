تعليم الإسكندرية يكرم أبناء الشهداء تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

استقبل الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء عددا من أبناء الشهداء وتكريمهم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور جلال عيد مدير عام إدارة شرق التعليمية وقيادات المديرية بالمحافظة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكريم الطلاب أبناء الشهداء ومنحهم هدايا تذكارية اعترافا وتقديرا وتأكيدًا على أن ذكرى آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة في ذاكرة الوطن.