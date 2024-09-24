تحرير 28 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط نحو 28 ألفا و389 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 10 آلاف و36 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1716 مخالفة سي بدون ترخيص، و5 مخالفات موقف عشوائي و1244 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و38 مخالفة دراجة نارية، 21 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع.