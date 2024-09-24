ضبط 34 سلاحا ناريا و15 قضية مخدرات خلال حملة فى أسوان وأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 27 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية - 19 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية").



كما ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,490 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,210 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 286 حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 4 قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الأفيون، الهيروين).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى – طلقتان)، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 27 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية - 19 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية").



كما ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,490 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,210 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 286 حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 4 قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الأفيون، الهيروين).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى – طلقتان)، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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