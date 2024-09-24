الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 34 سلاحا ناريا و15 قضية مخدرات خلال حملة فى أسوان وأسيوط

ضبط 34 سلاح نارى
ضبط 34 سلاح نارى و15 قضية مخدرات فى أسوان وأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات  أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

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وفى مديرية أمن أسيوط؛  ضبط 27 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية - 19 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية").
 

كما ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,490 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,210 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 286 حكم قضائى متنوع.


وفى مديرية أمن أسوان؛  ضبط 4 قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الأفيون، الهيروين).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى – طلقتان)، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.
 

وفى مديرية أمن دمياط؛  ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) و4 قطع سلاح نارى عبارة عن  (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات  أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

وفى مديرية أمن أسيوط؛  ضبط 27 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية - 19 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية").
 

كما ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,490 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,210 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 286 حكم قضائى متنوع.


وفى مديرية أمن أسوان؛  ضبط 4 قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الأفيون، الهيروين).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى – طلقتان)، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.
 

وفى مديرية أمن دمياط؛  ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) و4 قطع سلاح نارى عبارة عن  (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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