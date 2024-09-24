محافظ الأقصر يتابع جاهزية المشروعات استعدادا للموسم السياحي الشتوي (صور)

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لعدد من المشروعات التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير وذلك بمرافقة اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر والمهندس حسنى منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزى للتعمير، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر.

كورنيش النيل بالبر الغربي

وأستهل محافظ الأقصر جولته بمركز ومدينة القرنة لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء كورنيش القرنة الجديد، المقرر أن يفتتح أكتوبر المقبل، وذلك فى ضوء جهود المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لمتابعة سير أعمال المشروعات القومية والتنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ورفع استعدادات مراكز ومدن المحافظة للموسم السياحى الجديد.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من رسم أسوار الكورنيش الجديد بالجداريات والرسوم الفرعونية مع زيادة أحواض الزهور إلى جانب دهان أحجار الدبش وسور الملعب الخماسى واستكمال تركيب بلاط الانترلوك، مشددًا على أهمية زيادة الأسوار الشجرية على جانبى الطريق، وإنهاء أعمال مرشح المياه الخاص بخدمة أهالي المنطقة.

الهوية البصرية

كما جاءت تعليمات محافظ الأقصر بإنهاء زراعة ملعب مركز الشباب والرياضة بالناجيل الطبيعى بالكامل، وإزالة التشوهات البصرية أو العشوائيات في محيط المنطقة مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة بالتنسيق مع الشركة المنفذة والشركة الاستشارية، مؤكدًا على إبراز الجانب الجمالي لتتناسب مع المنطقة المحيطة بالكورنيش والهوية البصرية للأقصر.

وأكد "عمارة" على الانتهاء من دراسة مقترح نقل معدية الأهالى بالناحية البحرية لتكون بموقع المعدية القديمة وذلك بهدف التسهيل على المواطنين لقربها من مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وتيسير حركة السير والمرور بالمنطقة.

وأختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال ترحيل سور ساحة أبو الحجاج لإنشاء رصيف للمشاة بعرض 2 متر، نظرا لكونها منطقة حيوية بوسط المدينة.

يذكر أن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضًا متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات إنتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجى داخل النيل بطول 35 مترا، وتطوير الممشى الرئيسى بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 و9 بازارات سياحية.