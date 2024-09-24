الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأقصر تزرع التمكين، برنامج تدريبي لسيدات المحافظة

برنامج تدريبي جديد
برنامج تدريبي جديد للسيدات في الزراعة

 نفذت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، برنامجا تدريبيا جديدا للسيدات في الزراعة تحت عنوان "الأقصر تزرع التمكين "، ضمن مبادرة (المرأة الأقصرية تتحدث) وذلك طبقًا لتوصيات ملتقى التوظيف بالأقصر بتقديم برامج تدريبية خلال الـ 100 يوم.

 

برنامج التمكين بالأقصر يشتمل على تدريب للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

 ويشمل التدريب التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار الزراعى والنمو الأخضر، ريادة أعمال وشمول مالى، المهارات الحياتية، مجانًا والتى تتناسب مع المؤهلات العلمية المختلفة  للشباب والفتيات من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

رجاء شوقي: البرنامج خطوة رائدة لتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد المحلي

 وأوضحت رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، أنه في خطوة رائدة لتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد المحلي، وبإشراف ومتابعة من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، أطلق ملتقى التوظيف بالأقصر عدة برامج تدريبية من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة من بينها تنظيم وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومؤسسة المتولى للتنمية الزراعية والتدريب برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتعليم السيدات مهارات زراعة الاسطح خضروات وفاكهة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد السيدات بالمعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريع زراعية صغيرة، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الدخل، والموضوعات التي تم تغطيتها أنواع المحاصيل، طرق الزراعة، الحصاد، كيفية الحصول على الشتلات والعناية بها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر وحدة السكان المرأة الأقصرية تتحدث ملتقى التوظيف الأقصر تزرع التمكين محافظ الأقصر

مواد متعلقة

فوائد الجوافة، غنية بفيتامين سي وتعزز صحة القلب

أبرز فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالأقصر الخميس المقبل

نقيب تمريض الأقصر: المعاهد جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد ومعهد الضبعية إضافة جديدة للتأمين الصحي

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سفير إثيوبي سابق يفضح مخططات آبي أحمد للاستيلاء على أراضي الصومال وأريتريا والسودان (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفى

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية