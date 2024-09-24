الأقصر تزرع التمكين، برنامج تدريبي لسيدات المحافظة

نفذت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، برنامجا تدريبيا جديدا للسيدات في الزراعة تحت عنوان "الأقصر تزرع التمكين "، ضمن مبادرة (المرأة الأقصرية تتحدث) وذلك طبقًا لتوصيات ملتقى التوظيف بالأقصر بتقديم برامج تدريبية خلال الـ 100 يوم.

برنامج التمكين بالأقصر يشتمل على تدريب للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

ويشمل التدريب التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار الزراعى والنمو الأخضر، ريادة أعمال وشمول مالى، المهارات الحياتية، مجانًا والتى تتناسب مع المؤهلات العلمية المختلفة للشباب والفتيات من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

رجاء شوقي: البرنامج خطوة رائدة لتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد المحلي

وأوضحت رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، أنه في خطوة رائدة لتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد المحلي، وبإشراف ومتابعة من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، أطلق ملتقى التوظيف بالأقصر عدة برامج تدريبية من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة من بينها تنظيم وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومؤسسة المتولى للتنمية الزراعية والتدريب برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتعليم السيدات مهارات زراعة الاسطح خضروات وفاكهة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد السيدات بالمعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريع زراعية صغيرة، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الدخل، والموضوعات التي تم تغطيتها أنواع المحاصيل، طرق الزراعة، الحصاد، كيفية الحصول على الشتلات والعناية بها.