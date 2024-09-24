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أخبار مصر

السيسي يتابع مشروعات تنمية شرم الشيخ وطابا ونويبع وأبو رديس والطور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة بمدينة شرم الشيخ، والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة، بما يعزز من مكانتها السياحية لاسيما في ضوء اسمها المتميز عالميًا. 

 

وعقد الرئيس  السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

 وتطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة مشروعات التنمية بطابا ونويبع وأبو رديس والطور، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث حرص الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع، تمهيدًا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية.

 

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات، تنمويًا وعمرانيًا وسياحيًا وثقافيًا، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقًا لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية.

 

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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شرم الشيخ

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