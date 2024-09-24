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أخبار مصر

سيدة من حي السلام: بيوتنا أتهدت من خمس سنين واتحبسنا لما طالبنا بحقنا (فيديو)

السيدة رشا على، فيتو
السيدة رشا على، فيتو
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 قالت رشا على إحدى سكان شارع المائة بحى السلام أول، إنه تم إزالة بيوتهم منذ خمس سنين من قبل أجهزة محافظة القاهرة وحتى الآن لم يحصلوا على وحدات سكنية بديلة.

 وأوضحت أن المحافظة قامت بتسليم نصف المتضررين فقط شقق، موضحة أنها قدمت شكاوى بمحافظة القاهرة ومجلس الوزراء دون جدوى.

وأشارت إلى أنه تم احتجازها بقسم شرطة عابدين عند مطالبتها بحقها من المحافظة، قائلة:" اتحبسنا ٨ أيام واتقال علينا متظاهرين وإحنا عاوزين مسئول يسمعنا..خمس سنين بيوتنا أتهدت ومتعوضناش "

جاء ذلك خلال على هامش جولة محافظ القاهرة بحى السلام  لتفقد قافلة التنمية الشاملة التى تقيمها جامعة عين شمس بالمركز الطبى بمدينة أهالينا يرافقه رئيس جامعة عين شمس

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