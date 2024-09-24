سيدة من عزبة أبو رجيلة لمحافظ القاهرة: «اتحبسنا واتمرمطنا علشان عاوزين شقق بدل اللي اتهدت» (فيديو)
ناشدت سيدة من سكان عزبة أبو رجيلة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لمنحها وحدة سكنية تعويضا عن الوحدة التي كانت تقطنها بعزبة أبو رجيلة بعد أن تم هدمها لإنشاء المحاور والكبارى ضمن تطوير المنطقة.
جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة بحى السلام لتفقد قافلة التنمية الشاملة التى تقيمها جامعة عين شمس بالمركز الطبى بمدينة أهالينا يرافقه رئيس جامعة عين شمس.
وقالت السيدة للمحافظ:" إبراهيم بيه إحنا اتحبسنا واتمرمطنا، وحياة ولادك ياشيخ عاوزين شقق"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.