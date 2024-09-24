سيدة من عزبة أبو رجيلة لمحافظ القاهرة: «اتحبسنا واتمرمطنا علشان عاوزين شقق بدل اللي اتهدت» (فيديو)

ناشدت سيدة من سكان عزبة أبو رجيلة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لمنحها وحدة سكنية تعويضا عن الوحدة التي كانت تقطنها بعزبة أبو رجيلة بعد أن تم هدمها لإنشاء المحاور والكبارى ضمن تطوير المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة بحى السلام لتفقد قافلة التنمية الشاملة التى تقيمها جامعة عين شمس بالمركز الطبى بمدينة أهالينا يرافقه رئيس جامعة عين شمس.

وقالت السيدة للمحافظ:" إبراهيم بيه إحنا اتحبسنا واتمرمطنا، وحياة ولادك ياشيخ عاوزين شقق"