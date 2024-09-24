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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 25 - 9 - 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس حار  نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 24-9-2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  24

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة المحسوسة: 31

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى:26
 

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