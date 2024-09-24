جيش الاحتلال يصدر تحذيرًا جديدًا لسكان القرى اللبنانية لمغادرة منازلهم (فيديو)
جدد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيره للسكان اللبنانيين بضرورة الابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله.
مبان لحزب الله يستخدمها لتخزين الأسلحة
وقال في منشور على حسابه عبر "إكس" اليوم الثلاثاء إن "الغارات مستمرة".
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وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: "إذا كنتم تتواجدون بالقرب أو داخل مباني لحزب الله أو تلك التي يستخدمها لتخزين الأسلحة عليكم الابتعاد عن تلك المباني لمسافة لا تقل عن كيلومتر أو إلى خارج القرية فورًا".
موجة أخرى من الهجمات في لبنان
وأشار، إلى أن "كل من يتواجد بجوار عناصر حزب الله يعرض نفسه للخطر".
في حين أعلن إعلام الاحتلال أن سلاح الجو بدأ موجة أخرى من الهجمات في لبنان.
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