قبل حفل روبي اليوم، أغرب الشروط لدخول السهرات الغنائية

أصبح وضع شروط لحضور الحفلات الغنائية ظاهرة شائعة مؤخرًا، وآخرها في حفل روبي المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

الحضور بملابس كتان في حفل روبي اليوم

وتم وضع شرطًا يحدد ملابس الجمهور الذي ينوي حضور حفل روبي اليوم وهو الحضور بملابس مصنوعة من الكتان.

وحفل روبي ليس الأول في فرض شروط على الجمهور لحضور الحفل فقط سبقها الكثيرون ومن أبرز الحفلات التي تم وضع شروط لحضورها:

ممنوع الهوت شورت والدخول ثنائيات في حفل سابق لروبي

في عام ٢٠٢١ أثارت روبي الجدل بعد إعلان شروط لحضور حفلتها بالساحل، وكانت من أبرز هذه الشروط الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، والحضور للثنائيات فقط (كابلز) ولا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية، بينما يسمح بارتداء التربون، ولا يسمح باستخدام العنف، مع الالتزام بارتداء ملابس بيضاء"، من ناحية أخرى، أثارت هذه الشروط التى وضعتها روبي ومنظمو الحفل، غضب الكثير من المتابعين.

حفلات تامر عاشور والهضبة في الساحل بالملابس البيضاء

وأقام الفنان تامر عاشور في يوليو الماضي حفلًا بالساحل الشمالي، واشترطت الجهة المنظمة للحفل الذي أقيم على أحد الشواطئ الشهيرة بالساحل على حضور الجمهور بملابس بيضاء اللون، مع ضرورة ارتداء السيدات فساتين تحمل اللون ذاته.

وكان الهضبة عمرو دياب من أوائل النجوم الذين اشترطوا حضور الجمهور لحفلاته بالساحل بملابس بيضاء اللون.

شروط غريبة لحضور الصحفيين حفل عمرو دياب في لبنان

أصدرت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب في لبنان العام الماضي شروطًا تنظم دخول الصحفيين للحفل، حيث تلقى الصحفيين تعهدًا من الشركة المنظمة للحفل للتوقيع عليه قبل الحضور، ويتضمن التعهد من جانب الصحفيين الالتزام بعدم تصوير عمرو دياب أو إجراء حوارات صحفية معه، وبعدم انتقاد الحفل أو الشركة المنظمة له أو حتى إنتقاد عمرو دياب، وفي حالة عدم الالتزام بتلك الشروط فإنه من حق الشركة المطالبة بحذف كل ما تم نشره من مقالات أو أخبار أو تصاريح منشورة عن الحفل سواء على تلك المواقع الإخبارية أو ما يتبعها من صفحات عبر مواقع السوشيال ميديا.

تحديد أحجام حقائب الجمهور في حفل تايلور سويفت بلندن

وكانت إدارة ستاد ويمبلي قد فرض شروطًا صارمة على الجمهور الذي حضر حفلات تايلور سويفت لضمان عدم حدوث أي أعمال شغب، وضمن الشروط أنه يجب ألا يتجاوز حجم الحقائب التي يحملها الحضور عن (297 مم × 210 مم × 210 مم)، ولم يسمح لأي شخص يحمل حقيبة يتجاوز حجمها الحجم المسموح به للحفل، وأي بضائع يتم شرائها يوم الحفل حرص المنظمين على وضعها في أكياس بلاستيك شفافة.