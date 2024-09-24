الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يشدد على متابعة نسب حضور وغياب الطلاب بالمدارس (صور)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال التفقد
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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  عددا من مدارس أحياء العمرانية والدقي وجنوب الجيزة  لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك لضمان سريان العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بشكل منضبط بكافة الإدارات التعليمية.
 

وشملت الجولة تفقد مدارس السعيدية الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية ومدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الدقى التعليمية ومدرسة هشام شتا الإعدادية بنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.
 

 

محافظ الجيزة يحضر الطابور الصباحي بمدرسة السعيدية

وحرص المحافظ على حضور الطابور الصباحي بمدرسة السعيدية وتأدية تحية العلم وخلال كلمته للطلاب هنأهم ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح وتحقيق رفعة وطننا الغالي كونهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر، مؤكدًا  حرص الدولة على الاهتمام بالإنسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية" التى تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات المواطن المصرى بالعديد من الجوانب المعيشية. 
 

كما حرص المحافظ على حضور الحصص الدراسية لبعض المواد  مشددًا على مديرى المدارس بضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية وتوافر الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب حفاظًا على العملية التعليمية. 
 

كما وجه المحافظ بمتابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب للطلاب. 
 

وشدد المهندس عادل النجار علي ضرورة مراجعة وسائل الحماية المدنية وتواجد طفايات الحرائق داخل المدارس مع مراعاة وجود مشرف بكل دور بالمدارس بالإضافة إلى مشرف عام على الأدوار لمتابعة وجود المشرفين بأماكنهم، وتنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب ومواقيت الاستراحة حفاظًا على سلامة الطلاب ومنع التدافع.
 

كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقى بعدم السماح بوجود الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس وتوفير حرم آمن لسير الطلاب موجهًا بالمتابعات الميدانية منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسى وسرعة التعامل الفورى مع أية معوقات.

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