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السلسلة والكاب وقصات الشعر، أبرز المخالفات في مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة (فيديو)

مدرسة السعيدية، فيتو
مدرسة السعيدية، فيتو

أظهرت جولة تفقدية داخل مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية انتشارًا ملحوظًا لمخالفات لائحة اللباس المدرسي الموحد، حيث لوحظ ارتداء العديد من الطلاب للسلاسل والحلقان وقصات الشعر غير التقليدية.

وتعتبر هذه المخالفات مخالفة صريحة للوائح المدرسية التي تنص على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم ارتداء أي حلي أو مجوهرات داخل أسوار المدرسة، كما تحدد اللائحة نوعية قصات الشعر المسموح بها.

كما شهدت مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، واقعة مثيرة للجدل بسبب منع طلاب من دخول المدرسة بسبب عدم مطابقة قصة شعره للائحة الداخلية للمدرسة.

وأكدت إدارة المدرسة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على الانضباط المدرسي والهوية الموحدة للمؤسسة التعليمية، وأن اللائحة الداخلية للمدرسة تنص صراحة على الالتزام بقواعد معينة فيما يتعلق بقصات الشعر.

مدرسة السعيدية تفرض قواعد صارمة للزي المدرسي وقصات الشعر 

وأوضحت مصادر مطلعة داخل المدرسة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الإدارة لتحسين الانضباط العام بين الطلاب، وخلق بيئة تعليمية أكثر جدية وتركيزًا، وقد تم توعية الطلاب داخل المدرسة بالقواعد المطلوبة للزي المدرسي وقصات الشعر، وتم تكليف المعلمين بالإشراف على تطبيق هذه القواعد.

وأكد أحد المسؤولين بالمدرسة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس مجرد تطبيق قواعد شكلية، بل هو غرس قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب، وتعويدهم على الالتزام باللوائح والقوانين، وأضاف أن الإدارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه القواعد على جميع الطلاب دون استثناء.

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