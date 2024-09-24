محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس
بدأ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية شاملة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس على مستوى المحافظة.
واستهل محافظ الجيزة جولته بزيارة مدرسة السعيدية الثانوية بحي جنوب الجيزة، حيث تفقد سير العمل باليوم الدراسي، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من توافر كافة الخدمات اللازمة للطلاب والمعلمين.
وأكد المهندس عادل النجار أن هذه الجولة تهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.
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