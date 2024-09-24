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محافظات

محافظ بني سويف يستعرض المشروعات الخضراء الذكية الفائزة بالمبادرة الوطنية

محافظ بني سويف يستعرض
محافظ بني سويف يستعرض المشروعات الفائزة

استعرض الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المشروعات الخضراء الذكية الفائزة في النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدًا أن هذه المبادرة التي تنفذ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل إجراءً نوعيًا وغير تقليدي ضمن جهود الحكومة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

 

جاءت هذه المبادرة في إطار التحضيرات لمؤتمر COP27 الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بهدف وضع خريطة على مستوى كل المحافظات للمشروعات الخضراء وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

 

المشروعات الخضراء الذكية الفائزة بالمبادرة الوطنية 

وجاءت تصريحات محافظ بني سويف خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، الذي عُقد بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.

 

واستعرض محافظ بني سويف المشروعات الفائزة من المحافظة، ومنها مشروع "الفلتر الحيوي الأخضر النانوي ثلاثي المراحل الذكي" الذي يحول مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة للري، وهو ضمن فئة الشركات الناشئة. 

 

تحويل ورد النيل وشجر الموز إلى منتجات يدوية

كما تم تسليط الضوء على مشروع آخر ضمن فئة "المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح" لتحويل ورد النيل وشجر الموز إلى منتجات يدوية، مما يساهم في تقليل انبعاثات أكاسيد الكربون الناتجة عن حرق تلك المواد.

 

وفي المقابل، قام محافظ الفيوم ونائب محافظ المنيا باستعراض المشروعات الفائزة من محافظتيهما، والتي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية الحالية. 

 

وأُختتم المؤتمر بتكريم الفائزين بالمشروعات من المحافظات الثلاث، حيث تم منحهم شهادات تقدير ودرع المبادرة.

 

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