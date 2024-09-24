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جولة ميدانية لرئيس مياه الإسكندرية على المحطات (صور)

شركة مياة الشرب بالإسكندرية
شركة مياة الشرب بالإسكندرية

 قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من محطات المياه، شملت كل من محطة السيوف ومحطة النزهة، واختتمها بزيارة محطة المنشية (1).

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وتهدف الزيارة إلى متابعة أعمال الإحلال والتجديد، والتأكد من سير العمل بكفاءة في المحطات، وخلال الجولة قام المهندس أحمد جابر بتفقد العنابر والورش والمروقات والمرشحات، حيث اطمأن على جودة الخدمات المقدمة وسير العمليات التشغيلية.

وأكد المهندس أحمد جابر أهمية تحسين البنية التحتية لمرافق المياه لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على التزام الشركة بتحسين مستوى الخدمات وتقديم مياه نقية وآمنة للمواطنين، وأننا نعمل بجد لضمان استدامة خدمات المياه وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وفي إطار استعدادات الشركة لاستقبال موسم الشتاء، ومن خلال إدارة الأزمات والكوارث، أكد سيادته على جاهزية الشركة بكامل معدتها للتعامل مع أي طارئ يمكن أن يحدث.

 

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شركة مياه مياه الشرب الاسكندرية

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