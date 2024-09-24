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سياسة

خبير بالشأن الإفريقي يكشف أسباب فشل حل الأزمة السودانية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

 قال الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز ايجيبشن للدراسات الاستراتيجية، إن استمرار الأزمة السودانية له تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة. 

وأكد  فى تصريح لـ “فيتو” أن هناك أطرافا خارجية لا تريد إنهاء الصراع وتقوم بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح مقابل الذهب الذي استولت عليه قوات الدعم السريع. 

وتابع أن الشعب السودانى بدأ يستوعب الامور واصبح يدعم الجيش السوداني والحكومة السودانية باعتبارها الممثل الشرعي له ؟

وأشار إلى أن استقرار السودان ليس فى صالح الدول الكبرى للاستمرار فى نهب ثرواته، وبالتالى من الصعب تهدئة الصراع فى السودان بين طرفى الصراع الجيش السودانى وقوات الدعم السريع بدليل أن مؤتمر فرنسا لم يتم دعوة الجيش السودانى إليه.

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الازمة السودانية الجيش السوداني الدعم السريع الأمم المتحدة القوى الدولية

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