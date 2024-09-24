خبير بالشأن الإفريقي يكشف أسباب فشل حل الأزمة السودانية

قال الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز ايجيبشن للدراسات الاستراتيجية، إن استمرار الأزمة السودانية له تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة.

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن هناك أطرافا خارجية لا تريد إنهاء الصراع وتقوم بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح مقابل الذهب الذي استولت عليه قوات الدعم السريع.

وتابع أن الشعب السودانى بدأ يستوعب الامور واصبح يدعم الجيش السوداني والحكومة السودانية باعتبارها الممثل الشرعي له ؟

وأشار إلى أن استقرار السودان ليس فى صالح الدول الكبرى للاستمرار فى نهب ثرواته، وبالتالى من الصعب تهدئة الصراع فى السودان بين طرفى الصراع الجيش السودانى وقوات الدعم السريع بدليل أن مؤتمر فرنسا لم يتم دعوة الجيش السودانى إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع فيتو تغطية شاملة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.