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محافظات

أبرز فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالأقصر الخميس المقبل

معبد الكرنك
معبد الكرنك

أعلن عبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية أنه سيتم تنظيم أحتفالية اليوم العالمى للسياحة لعام 2024 تحت شعار " السياحة والسلام" بساحة معابد الكرنك في تمام التاسعة صباحًا يوم الخميس الموافق 26 من سبتمبر الجارى.

فعاليات اليوم العالمي للسياحة في الأقصر 

وأوضح عبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية أنه من المقرر أن تشمل  أحتفالية يوم السياحة العالمى، عروض موسيقى المزمار والخيول العربية وعروض غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، كما سيتم عقد ندوة ثقافية وأثرية بمكتبة مصر العامة يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة مساءًا.

يذكر أن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر كان قد وجه كافة الجهات المنوطة بالمشاركة في تنظيم فعاليات يوم السياحة العالمى بتكثيف جهودهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الفعاليات والمتمثلة في تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.

يأتي ذلك فى ضوء استعدادات محافظة الأقصر للاحتفال بيوم السياحة العالمى لعام 2024، وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للتنسيق ما مع ممثلي السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والصوت والضوء والتنمية السياحية، وغرفة شركات السياحة بالأقصر وعدد من ممثلى القطاع السياحى.

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