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نائبة وزيرة التضامن تشهد افتتاح أعمال تطوير روضة أطفال مدرسة محمد كريم بالمطرية

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

 شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح أعمال تطوير روضة أطفال مدرسة محمد كريم الابتدائية بالمطرية بالقاهرة، والتى نفذتها جمعية تكاتف للتنمية بالتعاون مع برنامج المعونة الأسترالية فى إطار مبادرة "إتاحة تعليم عالى الجودة" لمرحلة الطفولة المبكرة.

وتفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال التطوير التى شملت تجديد شبكة الصرف وتجليد الفصول وتزويدها بالأثاث والأجهزة والأدوات التعليمية، معربة عن سعادتها بالتواجد فى الفعالية التى تعد شراكة ناجحة تستهدف مرحلة الطفولة المبكرة والتى توليها وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمامًا واسعًا في استراتيجية عمل الوزارة. 

 وأشارت صاروفيم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من المبادرات المتميزة لاستخدام مراكز الأسرة والطفل بقرى حياة كريمة وتحويلها إلى حضانات ورياض أطفال فى إطار تعظيم الشراكات واستهداف التوسع فى الحضانات لزيادة نسب التحاق الأطفال بها. 

وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود  جمعية تكاتف للتنمية التي قامت بأعمال التطوير بهدف الارتقاء بنوعية الحياة وتمكين فئات المجتمع المختلفة بإتاحة مشروعات وبرامج تحقق التنمية المستدامة.

وتأتى أعمال تطوير روضة الأطفال بمدرسة محمد كُريم الابتدائية في إطار التعاون الثنائي بين جمعية تكاتف للتنمية وبرنامج المعونة الأسترالية، وسبق أن تم تطوير روضة أطفال مدرسة المعز بالله الابتدائية بمدينة الأمل بالقاهرة.

وشهد الافتتاح حضور  المهندس ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة،  اليزابيث رايت القائم بأعمال سفير أستراليا بالقاهرة،  استر كيم نائب القنصل والسكرتير الثاني بالسفارة الاسترالية بالقاهرة.

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