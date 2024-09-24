القبض على عاطل انتحل صفة موظف بإحدى الشركات الحكومية للنصب بالعجوزة
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالعجوزة.
تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالإدعاء أنه موظف بإحدى الشركات الحكومية وتحصل منها على مبلغ مالى بمحل سكنها.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وقرر بإنتحاله صفة موظف بإحدى الشركات الحكومية للإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، وأضاف بإرتكابه واقعتين آخرتين وإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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