حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الشرقية

قامت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم.

وشارك فى حملة التبرع بالدم عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.



ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لـ أجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.