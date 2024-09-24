سقوط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها المساكن والكابلات الكهربائية.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص"، وبحوزته (كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر – سخان غاز – عداد مياه).

وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.



كما ضبط (حارس عقار) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (عدد من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر") حال قيامه ببيعها لأحد محلات المشغولات الذهبية.

وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة بأسلوب "القطع والسحب"، وعُثر بحوزتهم على (كمية من الكابلات الكهربائية خاصة بأعمدة الإنارة وزنت 500 كيلو جرام – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).



كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين) بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها.



كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله (سيىء النية " له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم).



وضبط (عاطل) لقيامه بسرقة بعض( المشغولات الذهبية، هاتف محمول، جهاز لاب توب) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عملائه "سيئى النية" (3 أشخاص) تم ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

