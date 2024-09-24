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رياضة

السوبر الإفريقي، كولر يضع خطة عبور الزمالك مع جهازه المعاون اليوم

كولر
كولر

الأهلى، يجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع جهازه المعاون اليوم لوضع خطة عبور الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في كأس السوبر الإفريقي. 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلى بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الاثنين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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