البابا تواضروس الثاني: دراسة المشورة تساهم في زيادة الوعي

شهد قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريك الكرازة المرقسية، الحفل الذي نظمه معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، لمن أنهوا دراستهم في المعهد البالغ عددهم ٨٠ خريجًا وخريجة.

دراسة المشورة التي تسهم في زيادة الوعي

تضمن الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة، عدة فقرات اختتمت بكلمة قداسة البابا تواضروس الثاني هنأ خلالها الخريجين، مثنيٌا على دراسة المشورة التي تسهم في زيادة الوعي، سعيًا نحو حياة أفضل للإنسان.

وسلم قداسة البابا تواضروس الثاني في نهاية الحفل شهادات التخرج على الخريجين.

ويقدم المعهد دورات تدريبية في مجالات مختلفة تستهدف كل الفئات والموضوعات ومنها دورات للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج وفي تربية الأطفال، إلى جانب دورات تنمية بشرية.