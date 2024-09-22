الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يشرح معنى السلام  لشباب أمريكا الشمالية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت، شباب الخريجين من أبناء إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (أمريكا الشمالية)، وذلك في مؤتمرهم الذي يستمر لمدة يومين.
 

يحمل المؤتمر، الذي يشارك فيه ٢٥٠ شابا وشابة، عنوان "We are one" تحت شعار "Rest for the restless"

وجاءت محاضرة قداسة البابا تواضروس الثاني بعنوان "السلوك بالتدقيق" من خلال في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ" (٥: ١٥) وركز قداسته على أهمية الحياة مع الله وأن نسلك فيها بكل تدقيق فننال طمأنينة ورجاء وسلام.

وعقب المحاضرة أجاب قداسة البابا تواضروس الثاني على أسئلة أعضاء المؤتمر، واختتم بالتأكيد على أهمية تكرار مثل هذه المؤتمرات لأبناء الكنيسة في مختلف المراحل العمرية.

حضر المؤتمر ستة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من الآباء الكهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية شباب أمريكا الشمالية

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

حسن مصطفى يقبل استقالة عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

منوعات

المزيد

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

المزيد
الجريدة الرسمية