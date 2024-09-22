البابا تواضروس يشرح معنى السلام  لشباب أمريكا الشمالية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت، شباب الخريجين من أبناء إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (أمريكا الشمالية)، وذلك في مؤتمرهم الذي يستمر لمدة يومين.



يحمل المؤتمر، الذي يشارك فيه ٢٥٠ شابا وشابة، عنوان "We are one" تحت شعار "Rest for the restless"

وجاءت محاضرة قداسة البابا تواضروس الثاني بعنوان "السلوك بالتدقيق" من خلال في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ" (٥: ١٥) وركز قداسته على أهمية الحياة مع الله وأن نسلك فيها بكل تدقيق فننال طمأنينة ورجاء وسلام.

وعقب المحاضرة أجاب قداسة البابا تواضروس الثاني على أسئلة أعضاء المؤتمر، واختتم بالتأكيد على أهمية تكرار مثل هذه المؤتمرات لأبناء الكنيسة في مختلف المراحل العمرية.

حضر المؤتمر ستة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من الآباء الكهنة.