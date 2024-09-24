الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط سائق وبحوزته 864 قطعة سلاح أبيض فى الجمالية

ضبط سائق وبحوزته
ضبط سائق وبحوزته 864 قطعة سلاح أبيض فى الجمالية

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزته 864 قطعة سلاح أبيض.

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة البيضاء  بدون ترخيص.

 

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