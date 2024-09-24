ضبط سائق وبحوزته 864 قطعة سلاح أبيض فى الجمالية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزته 864 قطعة سلاح أبيض.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.
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