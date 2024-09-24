ضبط 3 هاربين من أحكام بالإعدام و118 سنة سجن
شن قطاع الامن العام، حملات مكثفة لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين بكافة المحافظات.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف، محكوم عليه فى (104 أحكام "تبديد") بإجمالى عقوبات بالحبس (118 سنة و10 أشهر وكفالات مالية).
وضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء)، محكوم عليه (بالإعدام فى جناية "قتل")، وضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء)، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، وعدد من الطلقات لذات العيار)، محكوم عليه (بالإعدام فى جناية "قتل").
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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