محمد طه.. ما تيسر من سيرة مطرب الـ10 آلاف موال.. رفضته نقابة الموسيقيين فحصل على عضوية جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية.. وهذه تفاصيل غنائه لغزة

المطرب الشعبى محمد طه، لقب بـ"صاحب الـ 10 آلاف موال"، ألَّف ولحن وغنى، وكان صاحب فرقة موسيقية وشركة أسطوانات، ومن أهم مواويله الوطنية “خليك فاكر مصر جميلة ” له جماهيرية كبيرة وما زالت أغانيه ومواويله ترددها الألسنة، اكتشفه رائد الفن الشعبى زكريا الحجاوي أثناء جولاته بالأقاليم، فشاهده وهو يغني للعمال أثناء عمله بمصنع غزل المحلة.



بدأ المطرب الشعبى محمد طه مشواره الفنى حين قدمه الفنان زكريا الحجاوى إلى الإذاعي طاهر أبو زيد الذي أعجب بصوته وطريقة ارتجاله في إلقاء الموال، واقتنع بأدائه الشعبي وعرضه على لجنة التحكيم بالإذاعة المكونة من الدكتور طه حسين والإذاعي حسن الشجاعي، وعازف الكمان أنور منسي، وقال له الدكتور طه حسين: "صحيح أنك لا تملك شهادات ولا مؤهلات لكن لديك شهادة ربانية".

مطرب بلدى يغنى للطبقات البسيطة

ولد محمد طه مصطفى أبو دوح الشهير بـ محمد طه فى مثل هذا اليوم 24 سبتمبر عام 1922 بطهطا بمحافظة سوهاج، إلا أنه عاش في إحدى قرى القليوبية عند أهل والدته، ثم انتقل للإقامة في حي شبرا، وعرف بصوته الجميل، وامتهن الغناء الشعبي والموال في الموالد والمناسبات الدينية، وتنقل بين الصالات ومسارح الفن الشعبي لتقديم فنه، وكانت مقاهي السيدة والحسين مجتمعا لجمهوره ومحبيه حتى أنه كان يقول: “أنا مطرب بلدي ولست شعبيا، وأغني للطبقات البسيطة وأغني للفلاحين لإسعادهم”.

شارك المطرب الشعبى محمد طه فى بدايته في احتفالات أعياد الثورة، وصافحه الرئيس جمال عبد الناصر معبرا عن إعجابه بأغانيه، ورد عليه محمد طه بموال ارتجله قال فيه: “هيا بنا يا شباب الجيش طالبنا / أحمد عرابي زارع شجرة مطالبنا / ومحمد نجيب وجمال حقق مطالبنا / يا نموت يا نعيش بس ننول مطالبنا”.

المطرب الشعبى يغنى لغزة

ضمه الإذاعي جلال معوض إلى الغناء في حفلات أضواء المدينة في غزة، وهناك غنى محمد طه مواله “الخماسي الأعرج”، مواكبا اللحظة لينشد وسط الجماهير الفلسطينية: “يا رايح فلسطين حود على أهل غزة / تقعد مع أهل الكمال تكسب وتتغدى / وسلم على يوسف ـ العجرودى ـ حاكم قطاع غزة / وقل له إحنا البواسل سيوفنا في قلب اليهود غزة.



من أشهر مواويل الفنان محمد طه؛ "مصر جميلة خليك فاكر “، ويقول فيه: “ياللى زرعت الحب، الدنيا لو كشرت، اسمع كلامى، يا معلم الكل، مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة”.

المطرب الشعبى محمد طه

استعان مخرجو السينما بالمطرب محمد طه للغناء في مشاهد بالأفلام، حيث غنى فيها مواويله الشهيرة، ووصل عدد أفلامه إلى أربعين فيلما، بدأها بأفلام "دعاء الكروان"، “السفيرة عزيزة”، "بنات بحري"، "ابن الحتة"، "صراع في الجبل"، "قسمة ونصيب"، "في غرفة الإنعاش" وغيرها.

كما شارك محمد طه بالغناء في مسلسلين تليفزيونيين، الأول "أرزاق" في عام 1981 من بطولة نور الشريف، ونورا، كما شارك بشخصيته الحقيقية في مسلسل "المال والبنون - الجزء الأول" عام 1992، وكانت تلك آخر الأعمال الفنية التي شارك بها.

المطرب محمد طه

وعلى الرغم من قبوله مطربا في الإذاعة، ظل "محمد طه" يحتفظ بعمله في مصنع النسيج، باعتباره مصدرًا مضمونًا لدخل ثابت، لكنه كان يغيب عن العمل بعد شهرته فى عالم الفن وتحوله إلى فقرة ثابتة من فقرات أي حفل يقام في مصر، منذ اختاره “وجيه أباظة” الذي كان مشرفًا على حفلات دار الأوبرا للاشتراك فى حفلاتها، وكان الفنان محمد طه يتبرع بأجره عن الحفلات العامة لتسليح الجيش.

خطاب فصل من مصنع النسيج

لكن تلقى محمد طه خطابًا من المصنع يستدعيه لأنه تغيب 93 يومًا دون وجه حق، وفي المصنع خيروه بين الانتظام في العمل وبين الاستقالة، فاستقال وحصل على 23 جنيهًا قيمة مكافأة نهاية خدمة عامل النسيج ليتفرغ للغناء الشعبي، حيث طاف جميع الأقاليم وشارك في احتفالات الموالد بطول البلاد وعرضها حتى رحل عام 1996.

الفنان محمد طه فى اغنية شعبية

محمد طه هو أول فنان شعبى مصري يحصل على عضوية جمعية المؤلفين والملحنين بباريس ليمثل مصر فيها، ورغم ذلك رفضت نقابة الموسيقيين ضمه إلى عضويتها لأنه أمي لا يحمل أي مؤهل، ولا يقرأ ولا يكتب، ولما تقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات غنى للجنة التي كان يرأسها أيضا أنور منسى موالا قال فيه: “أنا في محكمة العدل، أصل العدل للعادل، وأسمع يامنسى أنا كلامى عادل، واذا حكمتم يكون الحكم بالعادل، انا اسمى محمد أبو طه أبو نفس عالية ما عمره في يوم وطاها”.

براندو بالطربوش والجلباب البلدى

في عام 1961 كتب الناقد جليل البنداري في جريدة أخبار اليوم مقالًا عن المطرب الشعبى محمد طه عنوانه "براندو بالطربوش والجلباب البلدي"، قال فيه: "استيقظت من النوم على مظاهرة في شوارع بيروت، وفتحت نافذة غرفتي بالفندق لأرى المطرب الشعبي المشهور محمد طه وهو يمشي في الشارع بجلبابه البلدي وطربوشه التقليدي، وكان يوزع مواويله على المعجبين والمعجبات، كما توزع ملكات جمال العرب ابتساماتهن على الجمهور وعلى لجنة التحكيم، ففي كل خطوة كان المعجبون والمعجبات يلتفون من حوله ليوقع بإمضائه على أوتوجرافاتهم كروبرت تايلور وأحمد مظهر ومارلون براندو تمامًا".