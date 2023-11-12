عبد الناصر عبر عن إعجابه بفنه، محمد طه صاحب الـ 10 آلاف موال الذي غنى لأهل غزة

محمد طه، مطرب شعبي له جماهيرية كبيرة وما زالت أغانيه ومواويله ترددها الألسنة، اكتشفه رائد الفن الشعبى زكريا الحجاوي أثناء جولاته بالأقاليم، فشاهده وهو يغني للعمال أثناء عمله بمصنع غزل المحلة، قدمه إلى الإذاعي طاهر أبو زيد الذي أعجب بصوته وطريقة ارتجاله في إلقاء الموال، واقتنع بأدائه الشعبي وعرضه على لجنة التحكيم بالإذاعة، المكونة من الدكتور طه حسين والإذاعي حسن الشجاعي، وعازف الكمان أنور منسي.. وقال له الدكتور طه حسين: “صحيح أنك لا تملك شهادات ولا مؤهلات لكن لديك شهادة ربانية".

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عرف محمد طه بملك الموال وصاحب الـ 10 آلاف موال وتنقل بين الصالات ومسارح الفن الشعبي لتقديم فنه، وكانت مقاهي السيدة والحسين مجتمعا لجمهوره ومحبيه حتى أنه كان يقول: أنا مطرب بلدي ولست شعبيا، وأغني للطبقات البسيطة وأغني للفلاحين لإسعادهم.

البداية في المقاهي والموالد

ولد محمد طه مصطفى أبو دوح الشهير بـ محمد طه عام 1902 بطهطا محافظة سوهاج، إلا أنه عاش في إحدى قرى القليوبية عند أهل والدته، ثم انتقل للإقامة في حي شبرا، وعرف بصوته الجميل، وامتهن الغناء الشعبي والموال في الموالد والمناسبات الدينية.

غنى لغزة موالا وطنيا

ضمه الإذاعي جلال معوض إلى الغناء في حفلات أضواء المدينة في غزة، وهناك غنى محمد طه مواله “الخماسي الأعرج”، مواكبا اللحظة لينشد وسط الجماهير الفلسطينية: “يا رايح فلسطين حوِّد على أهل غزة / تقعد مع أهل الكمال تكسب وتتغدى / وسلم على يوسف ـ العجرودى ـ حاكم قطاع غزة / وقل له إحنا البواسل سيوفنا في قلب اليهود غزة”.

ملك الموال الشعبى محمد طه، فيتو

بهذه الكلمات الشعبية تربع المطرب الشعبي محمد طه على عروش قلوب أهل غزة وفلسطين، كما غنى أيضا:

"أرض العرب للعرب أصل العرب بيمين.. وبإذن واحد أحد أحلف قسم بيمين

ما دُمنا اتحدنا نحررها شمال ويمين.. وتعود فلسطين لأهليها بكل سلام

الحب بالدم مش لازم بياض اللون.. ولا هو باللبس ولا عندك فلوس مليون

اسمع كلامى كلام غالى وقالب لون.. عنتر بنى عبس ما عبوش سمار اللون".

ارتجل كلمات موال لتحية عبد الناصر

كما غنى محمد طه في احتفالات أعياد الثورة، وصافحه الرئيس جمال عبد الناصر معبرا عن إعجابه بأغانيه، ورد عليه محمد طه بموال ارتجله قال فيه:

“هيا بنا يا شباب الجيش طالبنا / أحمد عرابي زارع شجرة مطالبنا / ومحمد نجيب وجمال حقق مطالبنا / يا نموت يا نعيش بس ننول مطالبنا”.

غنى محمد طه فى السينما، فيتو

استعان المخرجون بالمطرب محمد طه للغناء في الأدوار الغنائية بالأفلام، حيث غنى فيها مواويله الشهيرة، ووصل عدد أفلامه لأربعين فيلما بدأها بأفلام "دعاء الكروان"، “السفيرة عزيزة”، "بنات بحري"، "ابن الحتة"، "صراع في الجبل"، "قسمة ونصيب"، "في غرفة الإنعاش"، وغيرها..

مصر جميلة خليك فاكر

من أشهر مواويل الفنان محمد طه؛ "مصر جميلة"، ويقول فيه: “ياللى زرعت الحب، الدنيا لو كشرت، اسمع كلامى، يا معلم الكل، مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة".

محمد طه هو أول فنان شعبي مصري يحصل على عضوية جمعية المؤلفين والملحنين بباريس ليمثل مصر فيها، ورغم ذلك رفضت نقابة الموسيقيين ضم محمد طه إلى عضويتها لأنه أمّي لا يقرأ ولا يكتب، ولما تقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات غنى للجنة التي كان يرأسها أيضا أنور منسى موالا، قال فيه: أنا في محكمة العدل، أصل العدل للعادل، واسمع يا منسى أنا كلامي عادل، وإذا حكمتم يكون الحكم بالعادل، أنا اسمي محمد أبو طه أبو نفس عالية ما عمره في يوم وطاها.

عامل نسيج بالمحلة الكبرى

وعلى الرغم من قبوله في الإذاعة ظل "محمد طه" يحتفظ بعمله في مصنع النسيج، باعتباره مصدرًا مضمونًا لدخل ثابت، لكن غيابه عن العمل تجاوز الحدود مع انخراطه في عالم الفن وتحوله إلى فقرة ثابتة من فقرات أي حفل عام يقام في مصر، منذ اختاره “وجيه أباظة”، وكان مشرفًا على حفلات القاعة الشرفية لأرض المعارض (دار الأوبرا حاليًا)، وكان يتبرع بأجره لتسليح الجيش حتى تلقى خطابًا من المصنع يستدعيه لأنه تغيب 93 يومًا بدون وجه حق، وفي المصنع خيروه بين الانتظام في العمل وبين الاستقالة، فاستقال وحصل على 23 جنيهًا قيمة مكافأة نهاية خدمة عامل النسيج ليتفرغ للغناء الشعبي، حيث طاف جميع الأقاليم وشارك في احتفالات الموالد بطول البلاد وعرضها حتى رحل في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 1996.

إعجاب شعب لبنان بالطربوش والجلباب

في عام 1961 كتب "جليل البنداري" في "أخبار اليوم" مقالًا عن "محمد طه" عنوانه "براندو بالطربوش والجلباب البلدي"، قال فيه: “استيقظت من النوم على مظاهرة في شوارع بيروت، وفتحت نافذة غرفتي بالفندق لأرى المطرب الشعبي المشهور محمد طه وهو يمشي في الشارع بجلبابه البلدي وطربوشه التقليدي، وكان يوزع مواويله على المعجبين والمعجبات، كما توزع ملكات جمال العرب ابتساماتهن على الجمهور وعلى لجنة التحكيم، ففي كل خطوة كان المعجبون والمعجبات يلتفون من حوله ليوقع بإمضائه على أوتوجرافاتهم كروبرت تايلور وأحمد مظهر ومارلون براندو تمامًا”.



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