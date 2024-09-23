مصرع شخص بسبب الخلاف على مروى مائي بسوهاج

شهد مركز البلينا حادثًا مروعًا حيث قتل شخص على يد ثلاثة أشخاص، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، وأصيب بطلقة في الرأس وتوفي عقب وصوله المستشفى.

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول أحد المواطنين مصابًا بطلق ناري بالرأس، وتوفي عقب وصوله ومقيم بمركز البلينا نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

حيث تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث البلينا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية قتل خلالها المدعو علي ا ع م- 19 سنة حاصل على دبلوم لخلافات على مرور مائي ولحادث ثأري قديم.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وخلال التحقيقات التى أجريت بمعرفة وحدة مباحث البلينا اتهم والده المدعو أحمد ع م م - 51 سنة ومقيم بذات الناحية كل من عبد النبي م ع م- 42 سنة عامل ووالده محمود م ع م- 69 سنة مزارع ونجل عمومتهما محمود م ا ز 25 سنة عامل ومقيمون بذات الناحية، بالتعدي على نجله وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول نجم عنه إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بينهم على مروى مائي أمام منازلهم بذات الناحية نجم عنها مقتل المدعو الأمير م ا ع- 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وإتهم فـي مقتله المدعو ميسرة ع م م - 61 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث القديم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة العامة.