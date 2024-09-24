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رياضة

حقيقة عدم خوض الزمالك مرانه الرئيسي على ملعب مباراة السوبر الإفريقي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 كشف عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود بند في لائحة بطولة السوبر الأفريقي، ينص على عدم خوض الفريق الضيف مرانه الرئيسي على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

وقال أبو العز: هذا الكلام غير صحيح، فريق الزمالك سيخوض تدريباته على ملعب الرئيسي للمباراة يوم الخميس المقبل في الثامنة مساء ولا يوجد في اللائحة يمنع الفريق الذي ليس صاحب المباراة بعدم خوض تدريبه الأخير علي ملعب المباراة.

 

 وكانت هناك أنباء ترددت عن إمكانية خوض النادي الأهلي فقط تدريبه الأخير قبل موعد المباراة بـ ٢٤ ساعة علي الملعب المستضيف للقاء كونه صاحب المباراة وهو ما نفاه عمرو أبو العز، مؤكدا أن فريقي الزمالك والأهلي لهما الحق في خوض مرانيهما الأخير علي الملعب المستضيف للقاء.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

ويتوجه الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إلى السعودية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية اليوم الثلاثاء، استعدادًا  لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

 

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