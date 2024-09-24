الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر اليورو، فيتو
سعر اليورو، فيتو

سعر اليورو ، استقر  سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، الموافق 24 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات. 

 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اليورو - فيتو 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري؟

سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 53.93 جنيه  للشراء.
  • 54.13  جنيه للبيع.
اليورو - فيتو 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

 اليورو (Euro) هى العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو متقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو الدول ألا وهى: (  النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا والمانيا واليونان وايرلاندا وايطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا واسبانيا واستونيا).

 

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