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خارج الحدود

أبو الغيط يوقع على مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمي

أحمد أبو الغيط ودينا
أحمد أبو الغيط ودينا اليحيا، فيتو

وقع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ودينا اليحيى الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الرقمي على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إنه وخلال حفل التوقيع الذي تم تنظيمه في مقر بعثة الجامعة العربية بنيويورك، أكد أبو الغيط اهتمام الجامعة العربية المتزايد في مجال التعاون والتحوّل الرقمي، متمنيًا كل التوفيق في بلورة مذكرة التفاهم هذه بما يخدم مصالح المنظمتين والدول الأعضاء.

 

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